Нынешнее напряжение между Польшей и Украиной — это военная операция, а исторические споры намеренно усиливают враги, заявил польский аналитик Войцех Пшибыльский во время панельной дискуссии Зачем Польше Украина и Украине Польша на форуме Re:Open Zakarpattia 2026.

«Мы должны понять: этот странный момент польско-украинского напряжения — это война, это военная операция против нас», — сказал Пшибыльский.

Как иллюстрацию он привел чешский случай этим летом. По его словам, чешский посол в Польше оказался в фейковом видео, созданном искусственным интеллектом, о давнем территориальном споре между Польшей и Чехией. В видео посол якобы говорил: «Мы вам этого не отдадим, поляки. Уходите». Целью, по словам аналитика, было разжечь эмоции поляков против чехов, которые вместе с Польшей больше всех поддерживают Украину. «Конечно, это не единичная операция», — добавил он.

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«Должны говорить об этом открыто», — подчеркнул Пшибыльский. По его мнению, именно сила обществ и общественное мнение в них определят исход войны и безопасность Польши и Европы.

Аналитик сослался на известное письмо Наполеона, которое цитируют в военных академиях: три четверти решения в битве — это моральный дух воюющих людей, и только одна четверть — снаряжение или численность. «До сих пор это так», — сказал он.

Также Пшибыльский призвал Польшу и Украину преодолеть националистические идеи. «Потому что, знаете, национализм — это не патриотизм. Это большая разница», — сказал он. По его мнению, сегодняшний европейский мирный проект отвергает национализм.

Отдельно аналитик отметил, что Украина должна знать, зачем она хочет быть в ЕС. По его словам, Польша в свое время стремилась в ЕС, чтобы убежать от Востока, то есть от Москвы, и через 30 лет стала другой страной.