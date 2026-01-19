Временно поверенный в делах Республики Польша в Украине Пйотр Лукасевич в интервью Radio NV — о динамике взаимоотношений между Польшей и Украиной, а также сотрудничестве стран, в частности в военной сфере, на фоне постоянных варварских атак россиян.

— Есть много тем для обсуждения, потому что польско-украинские отношения всегда являются сложными. Но начнем с текущих дел. В последние дни россияне атакуют энергетику, критическую инфраструктуру. Как вы это чувствуете? Ходите в укрытие каждый раз, или временами игнорируете?

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— Не игнорирую угроз. Стараюсь так же напоминать своим сотрудникам и всем знакомым, что нельзя их игнорировать. Хожу в укрытие. Пользуюсь доступными средствами — то ли в посольстве, то ли у себя дома.

Чувствуем, я бы так сказал, на собственной шкуре — как дипломаты, также как члены малой польской общины — бизнес, экономической, правительственной, NGO (неправительственные организации — Ред.) — здесь в Киеве последствия российских воздушных атак.

Не хочу говорить, что переносим это вместе с украинцами, но мы ощущаем на себе то самое российское варварство, которое не только со вчерашнего дня, не только в последние недели, но с начала полномасштабной войны, а может даже и еще дольше, заключается в атаке гражданских целей, которые не заслуживают того, чтобы подвергаться таким атакам, — и с точки зрения международного права и по чисто человеческим соображениям.

Мы живем вместе с украинцами, вместе с киевлянами. Что же здесь еще можно сказать? Надеюсь, что эта ситуация закончится. Прежде всего закончится справедливым миром для Украины. Но прежде всего — на человеческом уровне: люди перестанут мерзнуть, перестанут мучиться, перестанут жить в темноте. Как это имеет место сейчас хотя бы в Киеве или в других городах, как Харьков, Одесса, Сумы и другие украинские города.

— Перед нами очередная, уже четвертая, годовщина с начала российско-украинской полномасштабной войны. Известно, что эта война также многое изменила в отношениях польско-украинских. Как эти отношения выглядят сегодня?