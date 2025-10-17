Польский суд отказал Германии в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве Северных потоков

Суд Варшавы на время рассмотрения запроса об экстрадиции удерживал украинца Владимира Журавлева под стражей (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Окружной суд в Варшаве решил отказать в экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева, которого официальный Берлин подозревает в причастности к подрыву Северных потоков.

Польский суд также отменил временный арест, наложенный на украинца ранее на время процесса.

О таком решении суд объявил во время заседания в пятницу, сообщает Укринформ.

Реклама

«Суд отказал в экстрадиции и отклонил Владимиру Ж. арест», — цитирует агентство Ренату Сивецкую, представительницу адвокатской канцелярии, представляющей интересы украинца.

По ее словам, сторона защиты довольна решением суда, отметив, что это «укрепляет веру в польскую систему судопроизводства». Приговор суда еще не завершает дело украинца, но означает, что дальше Владимир Журавлев будет доказывать отсутствие своей вины, находясь на свободе, пояснила Сивецкая, которую цитирует Укринформ.

Как уточняет Onet.pl, в своем решении польский судья обратил на недостаточность доказательств, предоставленных немецкой стороной. «Немецкая сторона […] прислала лишь очень общую, формально необходимую информацию относительно деяния [якобы совершенного украинцем — прим. ред.]. Этот немецкий ордер составлен надлежащим образом, но, вопреки информации, опубликованной в некоторых СМИ, информация, присланная немецкой стороной относительно самого деяния, может поместиться на одной странице формата А4», — пояснил судья.

Судья также подтвердил, что украинец освобожден из-под стражи и напомнил, что польский суд не устанавливал факты относительно того, совершил ли подсудимый деяние, которое ему инкриминирует немецкая сторона — а лишь рассматривал, может ли это деяние стать основанием для выполнения Европейского ордера на арест и соответственно для экстрадиции.

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инфографика: NV

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил "англосаксов" и отрицал свою причастность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. «Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест. Как сказано в публикации, ордера на арест касались четырех водолазов, специалиста по взрывчатке, капитана судна и руководителя группы диверсантов.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич и премьер страны Дональд Туска выступали против экстрадиции и заявляли, что выдача Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков, не отвечает национальным интересам страны.

Ранее в октябре экстрадиции в Германию избежал также украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по обвинению в подрыве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Верховный суд Италии 15 октября удовлетворил его апелляцию и отменил с возвращением на повторное рассмотрение решение Апелляционного суда о выдаче Германии Сергея Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа по обвинению в диверсии на газопроводах.