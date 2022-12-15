Польский Сейм признал РФ государством-спонсором терроризма 15 декабря, 00:49 Резолюция была одобрена большинством в 231 голос (Фото:instagram.com/p/CmKmIyiLSqU/)

Польский Сейм принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма вместе. Туда внесли поправку, предложенную правящей партией Право и справедливость о Смоленской катастрофе 2010 года.

Об этом сообщает PAP.



Резолюция была принята большинством в 231 голос, в то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.

Как отмечается в документе, российская агрессия против Украины является «грубым нарушением» запрета Устава ООН на применение силы, а также «нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины».

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"Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене", - подчеркнули в Сейме.

Как говорится в резолюции, Россия «несет прямую ответственность за сбивание самолета Малайзийских авиалиний ( Рейс МН17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа», а также за «катастрофу самолета ВВС Польши (Рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в частности президент Республики Польша Лех Качинский, польские чиновники, высшие польские военные командиры и военные командиры стран-членов НАТО, а также депутаты польского парламента» .

"Российские военные совершают нападения по всей захваченной территории, в результате которых погибли тысячи людей, в том числе много детей. Российская Федерация и подчиненные ей структуры и вооруженные формирования осуществляют акты террора против гражданской инфраструктуры, казни без суда и следствия и похищения людей, сексуальное насилие и пытки, вырыв детей из семей с целью их русификации, массовые депортации населения, принудительный призыв граждан Украины к российским вооруженным. сил и грабежа имущества. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», — отмечается в документе.