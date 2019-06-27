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Российская агрессия продолжается: польский министр посетит Донбасс

Вчера, 16:14
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Пресс-служба Минобороны

Польский чиновник напомнил, что на Донбассе гибнут люди

Польский министр по вопросам гуманитарной помощи Михал Вось посетит Донбасс.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам Вося, не нужно забывать о российской агрессии в Украине, ведь не бывает и недели, чтобы кто-то там не погиб.

«На следующей неделе я еду на Донбасс; вместе с польским Каритас (благотворительная организация — ред.) Там проводятся мероприятия, поэтому я поеду туда», — сказал он.

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Министр отметил, что это будет его первая поездка, «потому, что о войне на востоке Украины мало говорится, но она все еще продолжается».

Михал Вось добавил, что не только в человеческом интересе помогать этим людям, но и в интересах Польши.

Теги:   Донбасс Польша

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