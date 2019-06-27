Российская агрессия продолжается: польский министр посетит Донбасс Вчера, 16:14 347 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Минобороны Польский чиновник напомнил, что на Донбассе гибнут люди Пресс-служба Минобороны

Польский министр по вопросам гуманитарной помощи Михал Вось посетит Донбасс.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам Вося, не нужно забывать о российской агрессии в Украине, ведь не бывает и недели, чтобы кто-то там не погиб.

«На следующей неделе я еду на Донбасс; вместе с польским Каритас (благотворительная организация — ред.) Там проводятся мероприятия, поэтому я поеду туда», — сказал он.

Министр отметил, что это будет его первая поездка, «потому, что о войне на востоке Украины мало говорится, но она все еще продолжается».

Михал Вось добавил, что не только в человеческом интересе помогать этим людям, но и в интересах Польши.