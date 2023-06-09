Если Орбан хочет шантажировать НАТО, Венгрию надо исключить из Альянса — польский генерал 9 июня, 14:49 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет шантажировать НАТО, Венгрию следует исключить из Альянса, считает экс-командующий сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра национальной обороны страны Вальдемар Скшипчак.

«НАТО дало достаточно времени Венгрии, чтобы она опомнилась. Если Венгрия на стороне Путина, то ей надо показать „желтую карточку“ и сказать так: если вы не измените позицию, то выходите из НАТО. Не может быть так, что Венгрия терроризирует весь Альянс, нужно прервать венгерский шантаж в НАТО. Если Орбан хочет шантажировать НАТО, то Венгрию надо исключить из Альянса», — сказал он Укринформу.

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По его словам, а Альянсе не может быть стран, которые играют на стороне обеих сторон.

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«НАТО является монолитной структурой, открытой для тех, кто защищает демократию, свободу и мир. Надо четко сказать: позиция Орбана вредит единству НАТО. Будапешту надо дать понять: или он с НАТО, или против», — сказал он.

Скшипчак заявил, что во втором случае такая Венгрия не нужна Альянсу, она является для Организации политическим и экономическим бременем.

«Для стран, с такой позицией, как у Орбана, не может быть места в Альянсе», — сказал генерал.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что прежде чем одобрить заявку Швеции в НАТО политические отношения между Будапештом и Стокгольмом «должны улучшиться».