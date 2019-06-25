Польский депутат, поддержавший возвращение России в ПАСЕ, назвал это технической ошибкой
Польский депутат Кшиштоф Мешковский заявил, что в связи с технической ошибкой во время голосования за возвращение России в ПАСЕ, его голос был засчитан «за».
Об этом сам депутат сообщил в Twitter.
«Мое последнее голосование по вопросу о возвращении России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации от Украины», — сказал он.
Депутат пообещал сделать заявление, чтобы исправить ошибку.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.
Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.
Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.
25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.
Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.
Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.