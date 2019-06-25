Польский депутат, поддержавший возвращение России в ПАСЕ, назвал это технической ошибкой 25 июня, 15:24 1121 Цей матеріал також доступний українською countries.diplomatie.belgium.be ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию countries.diplomatie.belgium.be

Польский депутат Кшиштоф Мешковский заявил, что в связи с технической ошибкой во время голосования за возвращение России в ПАСЕ, его голос был засчитан «за».

Об этом сам депутат сообщил в Twitter.

«Мое последнее голосование по вопросу о возвращении России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации от Украины», — сказал он.

Депутат пообещал сделать заявление, чтобы исправить ошибку.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.