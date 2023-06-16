Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси, попали в автомобиль 16 июня, 02:10 Почти ежедневно в сторону польских патрулей летят камни. (Фото:farm6.staticflickr.com)

Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси. Зафиксировано попадание в пограничный автомобиль, у которого пробиты два боковых стекла.

Об этом сообщает польский медиаресурс RMF 24.



Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад. Об этом событии депутатам Сейма рассказал руководитель пограничной службы.

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Пока неизвестно, кто и из какого оружия стрелял. Зафиксировано попадание в пограничный автомобиль, у которого пробиты два боковых стекла.

«В автомобиле находилось двое офицеров, их жизнь и здоровье были под угрозой», — отметил полковник пограничной службы Аркадиуш Тивонюк.

По его словам, почти ежедневно в сторону польских патрулей летят камни.

С начала года мигранты совершили 12 300 попыток незаконного пересечения границы. Но на более чем 200-километровом участке границы с Беларусью уже действует электронная система, которая выявляет такие попытки.