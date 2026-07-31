Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем

В пятницу, 31 июля, польские истребители F-16 перехватили над Балтийским морем российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Он выполнял полет без плана и с выключенным транспондером.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Очередной успешный перехват российского самолета над Балтийским морем. Сегодня утром пара наших F-16, находившихся на дежурстве, перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжега. Этот самолет в очередной раз летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером», — написал он.

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Глава оборонного ведомства отметил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

Косиняк-Камыш заявляет, что вооруженные силы Польши контролируют ситуацию и решительно реагируют на действия РФ, действуя в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО.

Этот инцидент произошел на следующий день после падения российской крылатой ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве. Представитель окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак сообщил, что она была изготовлена во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

31 июля премьер-министр Дональд Туск заявил, что МИД Польши вызвал посла России.