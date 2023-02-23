Секретная операция. Польская полиция пять месяцев занималась разминированием Киевской области 23 февраля, 11:27 В Украине продолжается разминирование территорий (Фото:dsns.gov.ua)

В течение пяти месяцев 98 польских полицейских участвовали в сверхсекретной миссии в Украине — они занимались разминированием территорий, освобожденных от российских оккупантов.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По данным издания, миссия началась после обращения украинцев к членам группы ATLAS — полицейской оперативной группе, объединяющей специальные антитеррористические подразделения ЕС.

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Запрос касался отправки пиротехников в Украину для разминирования территорий. Речь шла о местах, откуда были изгнаны российские войска.

«В украинской армии не хватает саперов, чтобы бороться с этим в достаточном масштабе. Не могут этого сделать и военные саперы из стран НАТО, потому что это будет воспринято Россией как провокация», — сказано в материале.

Единственным вариантом было отправить полицейскую миссию.

Всего поляки вывезли 2 тысячи опасных предметов.

В окрестностях Киева польские пиротехники также нейтрализовали ловушки, оставленные российскими оккупантами в заброшенных зданиях, и обезвредили остатки разбомбленных складов оружия, которые должны были быть использованы РФ при штурме украинской столицы.

«За почти пять месяцев службы никто из польских полицейских не пострадал. В последние недели Главное управление полиции приняло решение о прекращении миссии. На это повлияло, в том числе, разведданные о планируемом наступлении России», — пишет издание.