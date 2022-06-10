«Пусть отдают Бранденбург или Пиренеи». Посол Польши жестко отреагировал на заявления о «спасении» лица Путина 10 июня, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (Фото:osce.org)

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий резко отреагировал на заявления о попытках «сохранить лицо» кремлевскому диктатору Владимиру Путину.



В интервью Укринформу дипломат отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы «не сошли с дистанции» и продолжали поддерживать Украину.

По его словам, Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда союзники будут давить с целью пойти на уступки Путину.

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«Ибо что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи», — подчеркнул Цихоцкий.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

Также Эммануэль Макрон заявял, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».



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