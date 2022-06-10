«Пусть отдают Бранденбург или Пиренеи». Посол Польши жестко отреагировал на заявления о «спасении» лица Путина

10 июня, 14:02
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Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (Фото:osce.org)

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (Фото:osce.org)

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий резко отреагировал на заявления о попытках «сохранить лицо» кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью Укринформу дипломат отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы «не сошли с дистанции» и продолжали поддерживать Украину.

По его словам, Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда союзники будут давить с целью пойти на уступки Путину.

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«Ибо что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи», — подчеркнул Цихоцкий.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

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Также Эммануэль Макрон заявял, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Польша Германия Франция Война России против Украины

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