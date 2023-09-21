«Скандал на ровном месте». Отношения с Польшей были «сломаны» из-за ошибки Зеленского — политолог 21 сентября, 16:38 Политолог Алексей Кошель считает, что заявление Владимира Зеленского во время выступления в ООН навредило отношениям Украины и Польши (Фото:president.gov.ua)

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV заявил, что отношения Украины с Польшей были «сломаны» из-за ошибки президента Владимира Зеленского.

«Сейчас нам нужно делать работу над ошибками для того, чтобы не повторять их в будущем. Я имею в виду — скандал с Польшей, которого можно было просто бы избежать. Эта недипломатичная, хулиганская риторика, которую выбирает себе украинский президент, привела к тому, что мы сломали отношения с Польшей, которые достаточно тщательно, бережно выстраивались на протяжении последних лет. Это ближайший наш союзник после широкомасштабного вторжения. Именно из-за ошибки украинской дипломатии, из-за ошибки украинского президента эти отношения были сломаны», — заявил Кошель в эфире Radio NV.

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Политолог признал, что вопрос экспорта зерна — чрезвычайно острый для Украины, но отметил необходимость «выстраивать механизмы работы с партнерами».

По его словам, соответствующую работу «провалил» Кабинет министров, поскольку она велась «но либо в подковерном формате, либо ее было просто не достаточно».

«Должны были все-таки работать с ассоциациями фермеров. Должны были бы искать определенные компромиссы. Должны были бы готовить четкую украинскую позицию. После провала с Польшей, мы увидели, что [коммуникацию] можно восстанавливать. Уже позиция Польши изменилась, украинские аграрии смогут импортировать свою продукцию. Появилось заявление Словакии о том, что она считает потенциально приемлемым украинский план по экспорту. Появилось заявление Румынии. То есть мы получили скандал на ровном месте, которого можно было бы избежать. И здесь сейчас нужно пересматривать работу нашей дипломатической машины», — сказал Кошель.

Политолог добавил, что дата выборов в Польше — 15 октября — была заранее известна, и украинская власть должна была понимать, что это период эмоций и спекуляций.

«Это период, когда мы должны были бы быть мудрее, мы должны были бы не обращать внимание на отдельные вбросы в сторону Украины. Например, я убежден, что, когда посла Польши вызвали в Киеве на ковер, это были слишком жесткие меры с нашей стороны. В этом случае мы должны были бы проявить мудрость, потому что сейчас мы получим обратные удары по Украине. И, кстати, гораздо-гораздо сильнее», — заявил он.

По словам Кошеля, проблема в том, что Украина имеет фактически два правительства — «на Банковой (намекает на Офис президента Украины — ред.), второе — на Грушевского».

«И мы имеем два внешнеполитических ведомства, которые между собой не могут найти общий язык. С одной стороны, есть прагматичная, трезвая, медленная, тщательная работа украинских дипломатов. А с другой стороны, есть второй МИД на Банковой (опять речь идет об Офисе президента — ред.), который может за пять минут изменить риторику, сделать определенные жесткие пассажи», — утверждает политолог.

Ранее посла Украины «срочно» вызвали в МИД Польши на фоне заявления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН относительно запрета на импорт украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины.

Тогда Зеленский сказал: «Тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера».

20 сентября польский президент Анджей Дуда в очередной раз поддержал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и сравнил Украину с «утопленником», объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть тебя на глубину».

После этого украинский посол в Варшаве Василий Зварич провел встречу с заместителем министра иностранных дел Польши. Он разъяснил позицию Киева относительно украинского зерна и отметил некорректность заявлений об «утопающей» Украине.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина будет «эскалировать конфликт».