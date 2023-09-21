«Скандал на ровном месте». Отношения с Польшей были «сломаны» из-за ошибки Зеленского — политолог

21 сентября, 16:38
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Политолог Алексей Кошель считает, что заявление Владимира Зеленского во время выступления в ООН навредило отношениям Украины и Польши (Фото:president.gov.ua)

Политолог Алексей Кошель считает, что заявление Владимира Зеленского во время выступления в ООН навредило отношениям Украины и Польши (Фото:president.gov.ua)

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV заявил, что отношения Украины с Польшей были «сломаны» из-за ошибки президента Владимира Зеленского.

«Сейчас нам нужно делать работу над ошибками для того, чтобы не повторять их в будущем. Я имею в виду — скандал с Польшей, которого можно было просто бы избежать. Эта недипломатичная, хулиганская риторика, которую выбирает себе украинский президент, привела к тому, что мы сломали отношения с Польшей, которые достаточно тщательно, бережно выстраивались на протяжении последних лет. Это ближайший наш союзник после широкомасштабного вторжения. Именно из-за ошибки украинской дипломатии, из-за ошибки украинского президента эти отношения были сломаны», — заявил Кошель в эфире Radio NV.

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Политолог признал, что вопрос экспорта зерна — чрезвычайно острый для Украины, но отметил необходимость «выстраивать механизмы работы с партнерами».

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По его словам, соответствующую работу «провалил» Кабинет министров, поскольку она велась «но либо в подковерном формате, либо ее было просто не достаточно».

«Должны были все-таки работать с ассоциациями фермеров. Должны были бы искать определенные компромиссы. Должны были бы готовить четкую украинскую позицию. После провала с Польшей, мы увидели, что [коммуникацию] можно восстанавливать. Уже позиция Польши изменилась, украинские аграрии смогут импортировать свою продукцию. Появилось заявление Словакии о том, что она считает потенциально приемлемым украинский план по экспорту. Появилось заявление Румынии. То есть мы получили скандал на ровном месте, которого можно было бы избежать. И здесь сейчас нужно пересматривать работу нашей дипломатической машины», — сказал Кошель.

Политолог добавил, что дата выборов в Польше — 15 октября — была заранее известна, и украинская власть должна была понимать, что это период эмоций и спекуляций.

«Это период, когда мы должны были бы быть мудрее, мы должны были бы не обращать внимание на отдельные вбросы в сторону Украины. Например, я убежден, что, когда посла Польши вызвали в Киеве на ковер, это были слишком жесткие меры с нашей стороны. В этом случае мы должны были бы проявить мудрость, потому что сейчас мы получим обратные удары по Украине. И, кстати, гораздо-гораздо сильнее», — заявил он.

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По словам Кошеля, проблема в том, что Украина имеет фактически два правительства — «на Банковой (намекает на Офис президента Украины — ред.), второе — на Грушевского».

«И мы имеем два внешнеполитических ведомства, которые между собой не могут найти общий язык. С одной стороны, есть прагматичная, трезвая, медленная, тщательная работа украинских дипломатов. А с другой стороны, есть второй МИД на Банковой (опять речь идет об Офисе президента — ред.), который может за пять минут изменить риторику, сделать определенные жесткие пассажи», — утверждает политолог.

Ранее посла Украины «срочно» вызвали в МИД Польши на фоне заявления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН относительно запрета на импорт украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины.

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Тогда Зеленский сказал: «Тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера».

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20 сентября польский президент Анджей Дуда в очередной раз поддержал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и сравнил Украину с «утопленником», объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть тебя на глубину».

После этого украинский посол в Варшаве Василий Зварич провел встречу с заместителем министра иностранных дел Польши. Он разъяснил позицию Киева относительно украинского зерна и отметил некорректность заявлений об «утопающей» Украине.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

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В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина будет «эскалировать конфликт».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   ООН ВТО Зерно Украина-Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда радио NV

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