Польша запрещает въезд автомобилей на российских номерах 16 сентября, 16:50 Польша вслед за странами Балтии и Финляндией запрещает въезд российских автомобилей (Фото:Tengrinews.kz)

Польша вслед за странами Балтии и Финляндией не будет пропускать через границу автомобили с российской регистрацией. Таким образом все страны ЕС, имеющие сухопутную границу с РФ ввели такой запрет.



Об этом в субботу заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает PAP.

Запрет на въезд российских авто на польскую территорию начнет действовать с полуночи воскресенья, 17 сентября.

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Этот запрет введен в связи с соответствующей директивой Европейской комиссии от 8 сентября о запрете на въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России.

Министр отметил, что ни одно авто с российской регистрацией не въедет в Польшу.

«Российские грузовики уже подпадали под этот запрет. Сейчас мы завершаем это дело. Ни один российский автомобиль не въедет в Польшу. Дамы и господа, это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных — независимо от того, управляет ли автомобилем или владеет им гражданин России или гражданин другой страны», — отметил министр.

Он добавил, что это еще один элемент санкций, введенных против России и ее граждан из-за жестокой войны РФ против Украины.

Накануне Финляндия приняла аналогичное решение запретить въезд в страну легковым автомобилям с российской регистрацией.



Латвия, Литва и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.

Ожидается, что Норвегия и Германия также объявят о мерах в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии.

