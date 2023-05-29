Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня 29 мая, 20:58 Флаг Польши (Фото:Agata Nyga / Pixabay)

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник подписал распоряжение о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси с 1 июня.

Об этом сообщает PAP.

Решение предусматривает, что «до особого распоряжения» Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

Видео дня

Читайте также: Польша ужесточает меры безопасности на границе с РФ и Беларусью

29 мая Польша ввела санкции против 365 граждан Беларуси из-за регулярных репрессий режимом диктатора Александра Лукашенко.

10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью Бобровники из-за приговора Анджею Почобуту. 21 февраля Польша закрыла последний пункт пропуска для грузовиков из Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью из-за роста напряженности.