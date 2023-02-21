Польша закрыла последний пункт пропуска для грузовиков из Беларуси
МВД Беларуси предложило белорусским перевозчикам ехать в Беларусь через Литву и Латвию (Фото:Straz Graniczna/Twitter)
Польша закрыла для грузовиков из Беларуси пограничный переход Кукурики-Козловичи. Это был последний действующий пункт пропуска для грузового транспорта.
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел и администрации Польши.
«В связи с ограничениями, наложенными белорусскими властями на польских перевозчиков, министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение для белорусских грузовых транспортных средств на пограничном переходе Кукурики-Козловичи», — говорится в сообщении.
Приостановка движения будет действовать пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков, отмечает пресс-служба.
МВД Беларуси предложило белорусским перевозчикам ехать в Беларусь через Литву и Латвию.
10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью Бобровники из-за приговора журналисту польского телеканала Анджею Почобуту.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью из-за роста напряженности.