Польша закрыла последний пункт пропуска для грузовиков из Беларуси 21 февраля, 23:01 МВД Беларуси предложило белорусским перевозчикам ехать в Беларусь через Литву и Латвию (Фото:Straz Graniczna/Twitter)

Польша закрыла для грузовиков из Беларуси пограничный переход Кукурики-Козловичи. Это был последний действующий пункт пропуска для грузового транспорта.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел и администрации Польши.

«В связи с ограничениями, наложенными белорусскими властями на польских перевозчиков, министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение для белорусских грузовых транспортных средств на пограничном переходе Кукурики-Козловичи», — говорится в сообщении.

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Приостановка движения будет действовать пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков, отмечает пресс-служба.

МВД Беларуси предложило белорусским перевозчикам ехать в Беларусь через Литву и Латвию.

10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью Бобровники из-за приговора журналисту польского телеканала Анджею Почобуту.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью из-за роста напряженности.