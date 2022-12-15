Польша заблокировала документ ЕС, один из пунктов которого предусматривает 18 млрд евро для Украины — Politico

15 декабря, 10:58
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Варшаву не устроил один из пунктов документа, не связанный с Украиной (Фото:Cragin Spring/flickr.com)

Варшаву не устроил один из пунктов документа, не связанный с Украиной (Фото:Cragin Spring/flickr.com)

Правительство Польши заблокировало пакетное соглашение Евросоюза предусматривающее предоставление Украине макрофинансовой помощи на 2023 год, сообщает Politico со ссылкой на сразу четырех европейских дипломатов.

Причиной отказа поддержать данный документ называют один из его пунктов, который устанавливает минимальную ставку налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.

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Решить этот вопрос на уровне послов не удалось, поэтому, как ожидается, его вынесут на саммит лидеров ЕС 15−16 декабря.

Поскольку в случае ветирования хотя бы одного пункта соглашения его принятие становится невозможным, из-за позиции Польши помощь Украине на сумму в 18 млрд евро оказалась заблокированной.

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«Сильное разочарование, поскольку Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — заявил один из дипломатов, сравнив происходящее с «захватом заложников».

Ранее указанный пакет блокировала Венгрия, однако ее вето в итоге удалось преодолеть.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Евросоюз Польша Макрофинансовая помощь Украина

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