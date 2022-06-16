Давления быть не должно. Украина сама должна решить, на каком этапе и по какой формуле она будет разговаривать с Россией — МИД Польши 16 июня, 12:12 Цей матеріал також доступний українською Мартин Пжидач (Фото:www.gov.pl)

Украина сама должна решить, на каком этапе и по какой формуле она будет разговаривать со страной-агрессором Россией, а давления других стран быть не должно, заявил замглавы МИД Польши Мартин Пжидач.

Об этом сообщает Польское радио.

Дипломат заявил, что политика диалога с Россией на сегодняшний день, будь то после 2008 года, как это было после вторжения в Грузию, или после 2014 года, не привела к стабилизации и миру.



Видео дня

«Наоборот, это дало Владимиру Путину время для подготовки очередной операции и фактически было воспринято Кремлем как слабость западной политики», — сказал Пжидач.

По его словам, большинство мировых экспертов ясно указывают на то, что эта война будет решаться прежде всего на фронте.

«Украина имеет право защищать свою территорию, имеет право защищать свою независимость и суверенитет и получать поддержку со стороны западного мира, в том числе стран ЕС», — сказал он.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

Также Эммануэль Макрон заявял, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.