Польша ввела санкции против режима Лукашенко 29 мая, 18:12 Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польша ввела санкции против 365 граждан Беларуси из-за регулярных репрессий режимом диктатора Александра Лукашенко.

Об этом говорится в заявлении МВД Польши.

В частности, этим лицам также запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Отмечается, что их финансы будут заморожены. Также министр постановил заморозить средства и экономические ресурсы в отношении 20 организаций и 16 лиц, связанных преимущественно с российским капиталом.

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Под ограничения попали 159 депутатов, 76 судей, семь прокуроров, 32 представителя местной власти, 28 сотрудников правоохранительных органов Беларуси.

В санкционный список также добавили 23 пропагандиста из провластных СМИ, 24 спортсмена, восемь представителей государственных предприятий и восемь деятелей культуры и науки.

«Кроме того, в список вошли предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан Российской Федерации и 1 белорус. Под санкции также попали 20 субъектов хозяйствования (19 связанных с Россией и один связанный с Беларусью)», — пояснили в МВД Польши.

В Польше считают, что эти люди поддерживают режим Лукашенко, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей в Минске. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям.

Эти люди продвигали белорусский режим, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей в Минске. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям.

10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью Бобровники из-за приговора Анджею Почобуту. 21 февраля Польша закрыла последний пункт пропуска для грузовиков из Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Польша может закрыть все пункты пропуска на границе с Беларусью из-за роста напряженности.