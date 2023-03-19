Посол Польши: Мы будем вынуждены вступить в конфликт с Россией, если Украина проиграет

19 марта, 21:39
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В Польше говорят, что будут вынуждены воевать с Россией, если Украина проиграет (Фото:Генштаб ВСУ)

В Польше говорят, что будут вынуждены воевать с Россией, если Украина проиграет (Фото:Генштаб ВСУ)

Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украине не удастся защитить свою независимость, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский.

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«Или Украина сегодня защитит свою независимость, или у нас не будет выбора, и мы будем вынуждены присоединиться к этому конфликту», — сказал он в эфире французского телеканала LCI в субботу, 18 марта.

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Польский дипломат добавил, что если «наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой — у нас не будет выбора».

https://mobile.twitter.com/LCI/status/1637187448072552449

Вскоре в посольстве Польши во Франции заявили, что некоторые СМИ вырвали слова посла из контекста. Там отметили, что посол лишь высказал предостережение о последствиях, которые может иметь поражение Украины — что в таком случае Польша может быть атакована или втянута в войну Россией.

В ведомстве отметили, что посол ясно дает понять, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все возможное, чтобы помочь Украине защититься и победить, чтобы этот конфликт не приблизился к Европе и Польше.

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Заявление Рощишевского прокомментировали другие польские чиновники.

Как пишет польское издание WP, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что пока слышал лишь отдельные предложения из заявления польского дипломата и добавил, что ему придется переслушать весь контекст разговора.

В то же время он отметил, что Польша всегда может стать объектом агрессивных действий России.

«Поскольку мы являемся страной, которая стоит в каком-то списке целей России — может, не на первом месте, но где-то очень высоком — очевидно, что такая угроза существует. Если бы у России была такая возможность, она напала бы на другие страны. И дело не в желании вступить в какую-нибудь войну, просто мы можем стать жертвой нападения. И я думаю, что именно это имел в виду посол», — сказал Яблонский в комментарии польским СМИ.

В то же время депутат польского сейма от левых и член парламентского комитета по иностранным делам Мацей Гдула считает, что посол Польши во Франции этим заявлением превысил свои полномочия. В своих соцсетях Гдула призвал МИД Польши уволить Рощишевского.

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https://twitter.com/m_gdula/status/1637440190439456770
Редактор: София Лазарова

Теги:   Польша Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины поражение России

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