Из-за дефицита бюджета Польша пока не будет финансировать закупку оружия у США для Украины
Туск сообщил Рютте о решении Польши приостановить финансирование PURL (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)
Польша решила временно приостановить взносы в программу PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское вооружение для Украины.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 13 ноября на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине, в котором также принимал участие президент Владимир Зеленский.
По его словам, об этом он сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.
«На данный момент мы пока не будем делать взносы в программу PURL — европейские средства на американское оружие для Украины», — заявил Туск.
Среди причин такого решения польский премьер назвал значительный дефицит государственного бюджета и высокие расходы страны на оборону.
Он также подтвердил, что Польша совместно с Германией, Францией, Великобританией и Италией будет представлять Европу на переговорах о завершении войны в Украине.
«Скажу нескромно: я обрадовался, получив поздравления от многих лидеров, ведь Польша будет играть ключевую роль в этом формате», — заявил Туск.
В октябре директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства обороны Польши Дариуш Луковский заявил, что страна готовит для Украины пакет военной помощи на 50 млн евро, в который войдут два истребителя МиГ-29, артиллерийские боеприпасы и ракеты для ПВО.
10 ноября заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Украина согласилась передать Варшаве технологии борьбы с беспилотниками в обмен на два истребителя МиГ-29.