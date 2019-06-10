Польша, Великобритания, Германия и Франция прокомментировали кризис в Молдове Сегодня, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Inactive account — ID 1 966 666/pixabay.com В Молдове продолжается кризис Inactive account — ID 1 966 666/pixabay.com

Германия, Великобритания, Польша и Франция выступили с заявлением касательно политического кризиса в Молдове.

Заявление появилось на сайте МИД Франции.

«Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства», — сказно в заявлении.

Страны отметили, что в условиях нынешнего конституционного кризиса они видят и поддерживают парламент Молдовы как представителя народа Молдовы.

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами» — отметили в четырех странах.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.