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Польша, Великобритания, Германия и Франция прокомментировали кризис в Молдове

Сегодня, 21:56
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Польша, Великобритания, Германия и Франция прокомментировали кризис в Молдове - фото

Inactive account — ID 1 966 666/pixabay.com

В Молдове продолжается кризис

Германия, Великобритания, Польша и Франция выступили с заявлением касательно политического кризиса в Молдове.

Заявление появилось на сайте МИД Франции.

«Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства», — сказно в заявлении.

Страны отметили, что в условиях нынешнего конституционного кризиса они видят и поддерживают парламент Молдовы как представителя народа Молдовы.

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами» — отметили в четырех странах.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

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Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.

Теги:   Кризис Польша Молдова

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