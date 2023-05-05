40% грузопотока. В одном из самых больших пунктов пропуска заблокировано движение грузовиков в Польшу 5 мая, 19:31 Через пункт пропуска Ягодин — Дорогуск проходит 40% грузопотока в Польшу (Фото:dpsu.gov.ua)

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о приостановлении польской стороной оформления грузовых автомобилей из Украины на въездном и выездном направлениях в пункте пропуска Ягодин — Дорогуск.

«На выезд из Польши (въезд в Украину) пропускается только транспорт, перевозящий гуманитарную помощь, опасные грузы и животных», — говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

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В ведомстве объяснили, что такая ситуация сложилась из-за забастовки польских перевозчиков перед пунктом пропуска Дорогуск. Они требуют вернуть разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков на въезде в Польшу и применять к украинским перевозчикам экологическую норму EURO4, которая в Украине применяется к польским перевозчикам.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обратилось к польским коллегам с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков напомнил, что пункт пропуска Ягодин - Дорогуск обеспечивает около 40% грузопотока в Польшу.

«Блокирование границы влечет за собой критическую для экспорта ситуацию. Сейчас наша страна защищается от террористических действий российских агрессоров и стабильное функционирование экономики Украины является важной составляющей будущей победы», — подчеркнул он.

Министр отметил, что это не первый случай блокирования украинского экспорта в Польшу или транзитом через нее и назвал ситуацию «несправедливой и досадной», а также вредной для нормального ведения бизнеса между Польшей, Украиной и ЕС.

«Считаем сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Призываем наших коллег, польских членов правительства провести соответствующие меры для решения существующей проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений. Наша сила в единстве и Европа это неоднократно демонстрировала миру. И я благодарю всех, кто в темные времена остается рядом с нами верным принципам дружбы и добрососедства», — говорится также в заявлении Кубракова.

В украинском министерстве напомнили, что после соглашения, достигнутого 28 апреля с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией, Европейская комиссия предложила 100 миллионов евро фермерам, выращивающим зерновые и масличные культуры в этих пяти государствах. Эта поддержка призвана компенсировать проблемы, связанные с узкими логистическими местами, возникающими в результате импорта определенных агропродовольственных товаров из Украины.

«Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры по пшенице, кукурузе, семенам рапса и подсолнечнику, и любой другой продукции, поступающей из Украины», — добавили в ведомстве.