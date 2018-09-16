Польша в ПАСЕ намерена требовать от России вернуть обломки самолета Качиньского

Депутат польского Сейма от правящей партии Аркадий Мулярчик сообщил, что в октябре 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит на заседании проект резолюции, где содержится призыв к РФ вернуть обломки самолета экс-президента Польши Леха Качиньского, который содержится в Смоленске 8 лет.

Как сообщает Onet, по словам Мулярчика, это очень важно с политической и юридической точки зрения.

"Впервые международный орган, как я надеюсь, призовет РФ вернуть самолет", - подчеркнул Мулярчик.

Он отметил, что Варшава будет использовать эту резолюцию и в других международных институтах, таких как ООН или НАТО.

Дискуссия над этим проектом резолюции должна состояться с 8 по 12 октября 2018 года.

В проекте идет речь о том, что согласно приложению №13 от Чикагской конвенции, любая страна на чьей территории случилась катастрофа, должна вернуть до страны которой принадлежит самолет все обломки и все материальные ценности после завершения следственных действий.

"Постоянный отказ возвращать обломки самолета и другие материалы являются нарушением закона со стороны властей РФ, это усиливает с польской стороны спекуляции, что Россия может что-то скрывать", - говорится в проекте резолюции.

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8 сентября польские эксперты завершили осмотр обломков президентского Ту-154 в Смоленске. Обзор проходил в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Подкомиссия Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы считает, что причиной катастрофы президентского Ту-154 стал взрыв. В частности, левое крыло самолета было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Комиссия также обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

В то же время в Следственном комитете РФ заявили, что версия о взрыве проверялась и подтверждения не нашла.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.