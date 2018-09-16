16 сентября 2018, воскресенье

Польша в ПАСЕ намерена требовать от России вернуть обломки самолета Качиньского

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Постоянный отказ возвращать обломки самолета являются нарушением закона со стороны РФ

Постоянный отказ возвращать обломки самолета являются нарушением закона со стороны РФ

Депутат польского Сейма от правящей партии Аркадий Мулярчик сообщил, что в октябре 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит на заседании проект резолюции, где содержится призыв к РФ вернуть обломки самолета экс-президента Польши Леха Качиньского, который содержится в Смоленске 8 лет.

Как сообщает Onet, по словам Мулярчика, это очень важно с политической и юридической точки зрения.

"Впервые международный орган, как я надеюсь, призовет РФ вернуть самолет", - подчеркнул Мулярчик.

Он отметил, что Варшава будет использовать эту резолюцию и в других международных институтах, таких как ООН или НАТО.

Дискуссия над этим проектом резолюции должна состояться с 8 по 12 октября 2018 года.

В проекте идет речь о том, что согласно приложению №13 от Чикагской конвенции, любая страна на чьей территории случилась катастрофа, должна вернуть до страны которой принадлежит самолет все обломки и все материальные ценности после завершения следственных действий.

"Постоянный отказ возвращать обломки самолета и другие материалы являются нарушением закона со стороны властей РФ, это усиливает с польской стороны спекуляции, что Россия может что-то скрывать", - говорится в проекте резолюции.

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8 сентября польские эксперты завершили осмотр обломков президентского Ту-154 в Смоленске. Обзор проходил в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Подкомиссия Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы считает, что причиной катастрофы президентского Ту-154 стал взрыв. В частности, левое крыло самолета было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Комиссия также обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

В то же время в Следственном комитете РФ заявили, что версия о взрыве проверялась и подтверждения не нашла.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

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