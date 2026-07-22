В Польше задержали женщину, которую подозревают в избиении украинских детей

В городе Легница задержали женщину, которая оскорбляла украинских детей (Фото: Городское управление полиции в Легнице / Facebook)

Об этом сообщило управление полиции в Легнице в среду, 22 июля.

Задержанной предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Польши — в частности, в причинении телесных повреждений и применении насилия или угрозы с целью принуждения к определенному поведению.

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Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и 6 месяцев.

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21 июля радиостанция RMF24 сообщила, что вечером 18 июля женщина напала на двух 13-летних гражданок Украины. Об инциденте рассказала их мать — по ее словам, дети играли у бассейна, когда к ним подошла женщина и сделала замечание из-за того, что они «разговаривают по-украински в Польше». Она требовала, чтобы они перестали говорить по-украински, оскорбляла их, а затем даже ударила.

13 июля в соцсетях появилось видео, на котором в польском городе Бельско-Бяла мужчина в автобусе оскорблял украинских девочек. Он выкрикивал оскорбления в их адрес и требовал «убираться в Украину». Польская сторона быстро отреагировала на инцидент и мужчину, оказавшегося сотрудником транспортной компании, задержали.

«„Герой“ в польском автобусе словесно „воевал“ с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно», — прокомментировал глава украинского МИД Андрей Сибига.