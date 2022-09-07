В ближайшие три-десять лет Польша столкнется с серьезным риском войны с Россией — польский замминистра обороны 7 сентября, 12:02 Марцин Очепа (Фото:www.facebook.com/Mar.Ociepa)

Заместитель главы Минобороны Польши Марцин Очепа заявил, что у Польши через три-десять лет будет серьезный риск войны с Россией.

Об этом сообщает Forsal.

«Существует серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в ближайшие три-десять лет. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — сказал он.

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По его словам, все зависит от того, чем закончится война РФ против Украины.

«Я понимаю, что в 2023 году у нас будет рекордный оборонный бюджет, но эти потребности все равно гораздо больше. Отсюда и дополнительные, внебюджетные источники финансирования», — сказал он.



В Министерстве иностранных дел РФ пригрозили Польше из-за наращивания сил НАТО. Там пообещали «соразмерную реакцию».

Накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше совершенно серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков в адрес страны и обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по ней.

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