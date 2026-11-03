Туск заявил, что ночью у границы Польши с российской Калининградской областью была замечена «подозрительная активность»

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 3 ноября у границы с российской Калининградской областью была замечена «подозрительная активность».

Об этом он сказал во время заседания Совета министров, пишет RMF24.

«Сразу после полуночи я получил сообщение от пограничной службы о том, что на польско-российской границе, на севере, была замечена подозрительная активность. Люди с фонариками. Мы очень быстро мобилизовали туда соответствующие силы и средства, и нам удалось предотвратить провокацию», — отметил Туск.

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По словам главы правительства, не то чтобы Польша избежала трагических инцидентов минувшей ночью, но необходимо «оставаться предельно бдительными».

«Напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться, и мы должны сохранять бдительность и готовность предотвратить любые потенциальные провокации», — сказал он.

Туск сообщил, что Польша получила информацию от собственных спецслужб, а также от союзников, о том, что в первые дни ноября могут произойти диверсии, акты саботажа или более серьезные провокации, организованные враждебными спецслужбами.

Кроме того, о таком возможном сценарии предупредил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

«Получив более точную информацию о том, что в первой половине ноября могут произойти инциденты — в частности, вторжение вооруженных лиц на территорию Польши, — мы решили развернуть на границе значительные силы полиции и антитеррористических подразделений, а также усилить охрану границы», — сказал Туск.

Он сообщил, что в Главном управлении полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминьско-Мазурском воеводстве и на Подляшье силами полиции в сотрудничестве с армией, пограничной службой и спецслужбами.

13 октября Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия не отказалась от возможной прямой войны с Европой и рассматривает ее как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть таких сценариев касаются Северной Европы; также разрабатываются планы в отношении Польши и стран Балтии.

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24 сентября разведывательная служба Министерства обороны Дании заявила, что в ближайшие месяцы существует «небольшой, но возрастающий риск» того, что Россия начнет ограниченное военное наступление против одной или нескольких соседних с ней стран НАТО.

Ранее руководители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции также предупредили, что РФ может активизировать диверсионную деятельность в Европе в ближайшие месяцы.

2 октября Главное управление разведки заявило, что спецслужбы России получили задачу усилить активность на территории государств Европейского союза и НАТО. Речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление возможностей Альянса.