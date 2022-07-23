Разрешение на пересечение границ в ЕС. Украинцам в Польше будут выдавать электронный документ Diia.pl 23 июля, 12:35 Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska/Pixabay)

В Польше беженцы из Украины получили доступ к электронному документу Diia.pl. Он подтверждает их легальное пребывание на территории страны и позволяет путешествовать и пересекать границы ЕС.

Об этом говорится на сайте польского правительства.

О своем решении Варшава уже сообщила Еврокомиссии. Такой документ — первый полностью цифровой вид на жительство в ЕС. Информацию о нем уже направили государствам-членам Евросоюза и ассоциированным участникам Шенгенской зоны.

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Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywatel, которое можно загрузить на телефоны с Android и iOS. Необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода. Чтобы создать кабинет, нужно получить электронную подпись. Для этого необходимо обратиться в одно из территориальных управлений.



После официального уведомления электронный документ Diia.pl, которым владеет гражданин Украины или другой иностранец (нахождение которого на территории Польши считается законным в соответствии с законодательством страны), действует как вид на жительство, используемый вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС. Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне на протяжение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

11 июля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес законопроект по особому статусу поляков в Верховную Раду. В конце мая последний говорил, что поляки в Украине будут иметь те же права, что и украинские вынужденные переселенцы в Польше.



В частности, документ включает в себя возможность легального пребывания граждан Польши и членов их семей в Украине в течение 18 месяцев со дня принятия закона. У поляков будет право на трудоустройство, ведение хозяйственной деятельности, обучение, в том числе за средства бюджета, медобслуживание и отдельные соцвыплаты

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