Польша хочет подписать обновленный договор с Украиной о добрососедстве до конца года — МИД 18 мая, 01:24 Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Польша хочет, чтобы новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве был подписан до конца года.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.



«Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы стремимся к тому, чтобы это произошло еще в этом году», — заявил Ясина.

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По его словам, польская сторона хочет, чтобы это был дальновидный договор, который «превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик».