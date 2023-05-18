Польша хочет подписать обновленный договор с Украиной о добрососедстве до конца года — МИД

18 мая, 01:24
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Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Польша хочет, чтобы новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве был подписан до конца года.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

«Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы стремимся к тому, чтобы это произошло еще в этом году», — заявил Ясина.

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По его словам, польская сторона хочет, чтобы это был дальновидный договор, который «превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Украина-Польша Война в Украине Владимир Зеленский Анджей Дуда Россия-Польша

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