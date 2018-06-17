Польша требует внести изменения в газовую директиву ЕС для усложнения строительства Северного потока-2

Польша надеется, что президентство Австрии в ЕС ускорит внесение изменений в газовую директиву

Польша требует от Евросоюза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС. Согласно новому документу, газопроводы, которые пролегают морским путем, будут подлежать законодательству ЕС.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам заместителя министра энергетики Польши Михала Куртыки, послы ЕС должны заняться изменениями в газовой директиве в конце июня.

В ноябре 2017 года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Однако Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов. С 1 июля президентствовать в ЕС будет Австрия.

От австрийского президентства Польша ожидает объективности.

"Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление деятельностью ЕС должно быть прозрачным и вызывать доверие", - подчеркнул Куртыка.

Напомним, сторонниками строительства Северного потока-2 являются Австрия, Германия, Бельгия, Голландия, Швеция.

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Северный поток-2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.