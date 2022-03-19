Польша призывает ЕС полностью запретить торговлю с Россией

19 марта, 14:01
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за полный запрет торговли между Евросоюзом и Россией.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о протестах на границе против поставок товаров в Беларусь и Россию, сообщает WNP.

Моравецкий выразил надежду, что «будет очередное отрезвление европейских лидеров» и Совет ЕС примет очередной пакет санкций.

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«Я абсолютно на стороне протестующих и еще раз обращаюсь в Европейскую комиссию как можно быстрее активизировать свои полномочия», — отметил польский премьер.

По его словам, Польша предлагает добавить в этот пакет санкций торговую блокаду как для морских портов, так и запрет на сухопутную торговлю.

Такой шаг «дополнительно заставит Россию задуматься о том, чтобы прекратить эту жестокую войну», подчеркнул Моравецкий.

«Мы должны продемонстрировать свою силу и решительность по отношению к России, иначе в ближайшее время придется заплатить большую цену», — сказал он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Евросоюз Польша Торговля Матеуш Моравецкий

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