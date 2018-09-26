У Польши есть средства для создания на своей территории Форта Трамп

Матеуш Моравецкий: У Польши есть средства на усиление американского присутствия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что средства на американскую военную базу предусмотрены в проекте бюджета на 2019 год.

"Есть средства на покрытие расходов как в этом году, так и в следующем. В этом году это, возможно, несколько преждевременно, но в следующем году можем начать работу логистического и инвестиционного характера", - цитирует Моравецкого Польское радио.

По подсчетам США, создание базы американских войск в Польше будет стоить более семи миллиардов злотых.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

"Я улыбался, когда разговаривал с президентом, и сказал ему, что хотел бы видеть у нас постоянную американскую базу, которую мы назовем Форт Трамп. Твердо убежден, что это возможно", - отметил польский президент.

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.

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