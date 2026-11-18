Польша заявила о предотвращении масштабной российской диверсии на границе (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В конце октября—начале ноября российские спецслужбы планировали провести диверсию на территории Польши на границе с Калининградской областью. Операцию, которая должна была имитировать нападение на объект в России, планировали провести под чужим флагом, чтобы обвинить Украину.

Об этом написала Rzeczpospolita в среду, 18 ноября, со ссылкой на источники в польских службах безопасности.

«У нас была информация о конкретных целях, которые должны были подвергнуться атаке. Россияне рассчитывали на большое количество жертв», — заявил один из собеседников издания.

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Польша получила предупреждение о подготовке диверсии от спецслужб стран-партнеров. Аналогичные предупреждения получили также Литва, Латвия и Эстония.

Источники Rzeczpospolita сказали, что российская операция могла быть похожа на провокацию 31 августа 1939 года в Гливице, когда нацистская Германия инсценировала нападение на радиостанцию и использовала это как повод для вторжения в Польшу.

По информации источников, потенциальные диверсанты могли быть в «украинской военной форме».

23 сентября на наземной станции Starlink в польском селе Воля-Кробовска произошел пожар. Польская прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский впоследствии заявил, что пожар могла устроить Россия с целью отрезать украинскую армию от интернета на фронте.

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании в Германии двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в селе Воля-Кробовска.