Польша сейчас не передает оружие Киеву — Моравецкий 20 сентября, 23:03 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна сейчас не передает оружие Киеву, поскольку сама проводит модернизацию своей армии.

Об этом сообщает канцелярия премьера Польши в Twitter.

«Мы больше не передаем оружие Украине, поскольку сами вооружаемся самым современным оружием», — подчеркнул Моравецкий.

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Премьер-министр Польши при этом добавил, правительство не будет рисковать безопасностью Украины. По его словам, «хаб в Жешуве по согласованию с американцами и НАТО по-прежнему играет ту же роль, которую он играл».

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».