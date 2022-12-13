Возврат к довоенным отношениям с Россией невозможен — спикер парламента Польши

13 декабря, 16:43
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Пьотр Мюллер (Фото:Twitter/Piotr Müller)

Пьотр Мюллер (Фото:Twitter/Piotr Müller)

Спикер парламента Польши Пьотр Мюллер заявил, что Варшава не считает возможным возврат к довоенным отношениям с Россией.

Об этом сообщает Polske Radio.

«Возврата к тем отношениям с Россией, которые были до войны, быть не должно. Это невозможно. Мы хотим, чтобы Россия прекратила свою агрессию в Украине. Но даже после того, как эта агрессия закончится, нет возможности вернуться к довоенной реальности», — сказал он.

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Мюллер отметил, что Польша оказала сильное давление на страны Запада, чтобы они приняли санкции против России. Он добавил, что на данный момент очень важным вопросом является макроэкономическая помощь для Украины.

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Накануне послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. Также был согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.

Ранее этот пакет финансовой помощи Украине не могли принять, поскольку его блокировала Венгрия.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Российская агрессия Войска РФ Варшава

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