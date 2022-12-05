«Это Россия нападает на другие государства». В МИД Польши резко ответили на заявления Макрона о гарантиях безопасности для РФ 5 декабря, 13:16 Мартин Пшидач (Фото:НАТО North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

В МИД Польши, кометируя заявление президента Франции Эмануэля Макрона о том, что России нужны будут гарантии безопасности, заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы.

Об этом сообщает РАР.

По словам заместителя главы МИД Польши Мартина Пшидача, Россия является агрессором, нарушителем порядка, нарушителем мира, использующим старые советские методы.

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«Это Россия нападает на другие государства, это Россия является ревизионистическим государством, это Россия сегодня представляет угрозу для безопасности. Если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы перед лицом российской агрессивной политики», — сказал он.

Дипломат добавил, что на этом этапе Россия не посылает никаких сигналов готовности к переговорам, а этим переговорам должен предшествовать вывод российских войск с территории иностранного государства.



По его словам, если Запад признает присутствие российских войск на территории другого государства, то все международное право теряет значение, поскольку окажется, что значение имеет только грубая сила.

Пшидач заявил, что его «удивляет, что французская дипломатия подходит к этому так».

«Это не способствует построению длительного мира. Россия, если ей удастся заморозить этот конфликт через переговоры, будет трактовать это как стратегическую паузу для того, чтобы провести еще одну операцию после укрепления в военном, экономическом и политическом плане. Мы уже переживали это во время нормандского формата», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

