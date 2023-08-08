«Ситуация динамичная». Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью 8 августа, 14:48 Знак у реки Буг на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак поддержал просьбу командующего Пограничной службой страны касательно отправки дополнительных сил на границу с Беларусью.

Об этом сообщает Wprost со ссылкой на пресс-службу польского Министерства обороны.

По словам Блащака, ситуация на границе с Беларусью остается «динамичной».

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службой усилить участие в охране границы, министр национальной обороны приказал выполнить просьбу и направить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы», — говорится в заявлении.



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В настоящее время деятельность польской пограничной охраны на польско-белорусской границе поддерживают около 2 тысяч военнослужащих.



7 августа заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу.

Кроме того, после неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с самопровозглашенным президентов Беларуси Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».