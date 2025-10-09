Сейм Польши одобрил соглашение с МУС: осужденные в Гааге смогут отбывать наказание в польских тюрьмах

Польский Сейм в четверг, 9 октября, проголосовал за ратификацию соглашения с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге . Документ открывает возможность отбывания в Польше наказания в виде лишения свободы для лиц, осужденных МУС.

Как сообщает RMF FM, за принятие соответствующего решения проголосовали 417 депутатов, 22 высказались против, еще трое воздержались.

Теперь закон должен рассмотреть Сенат, после чего его должен подписать президент Польши Кароль Навроцкий.

Соглашение между Варшавой и Международным уголовным судом подписали в декабре 2024 года в Гааге. Оно позволяет выполнять в Польше приговоры МУС в отношении осужденных любого гражданства.

Документ также предусматривает двухуровневую процедуру согласия на принятие таких лиц — правительство Польши сможет отказать в исполнении приговора, если это будет противоречить национальному законодательству или представлять угрозу безопасности государства.

Польша станет 16-й страной, которая имеет подобное соглашение с МКС. Среди других государств — Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия и Франция.

23 сентября стало известно, что африканские страны Мали, Буркина-Фасо и Нигер, возглавляемые военными, объявили о выходе из Международного уголовного суда. Они назвали его «инструментом неоколониальных репрессий».

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Российского диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.