Польша разделяет позицию Украины относительно Северного потока-2 - Климкин

Польша имеет общую с Украиной позицию в вопросе строительства Северного потока-2 и является одной из наиболее активных оппонентов этого проекта среди стран ЕС, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter.

"Мы скоординировали дальнейшие действия по противодействию строительству российского газопровода Северный поток-2", – заявил Климкин по результатам конференции глав МИД Польши и Украины.

Также министры иностранных дел Украины и Польши обсудили дальнейшие совместные шаги и пути, как заставить РФ прекратить эскалацию конфликта, прекратить агрессию против Украины и всего демократического мира.

Кроме того, министры обсудили возобновление сотрудничества между институтами Украины и Польши, которые ответственны за историческую память, а также изменения в Закон РП "О Институте национальной памяти".

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Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.