СМИ пишут, что Польша разблокировала пакет решений, включавший 18 млрд евро для Украины. В ОП это подтвердили 15 декабря, 20:49 Флаг Польши (Фото:Cragin Spring/flickr.com)

Лидеры Евросоюза на саммите согласовали выплату Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Польша сняла вето с пакетного соглашения, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Об одобрении Евросоветом финансовой помощи для Украины ранее написал журналист Радио Свободы Рикард Йозвяк в Twitter.

Собеседники рассказали Politico, что Польша пошла на уступки и больше не ветирует пакет. Кроме макрофина для Украины, он включал минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных корпораций и две позиции по Венгрии.

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Как пишет издание, Варшава опасалась относительно минимальной налоговой ставки, которая является частью двухуровневого глобального соглашения, согласованного более чем 130 странами в прошлом году. Часть договоренности включает в себя перераспределение прав корпораций на налогообложение там, где они получают прибыль.

Вопрос Польши заключался в том, что две «опоры» налогового соглашения должны осуществляться параллельно. Польша стремилась разделить «пакет» файлов, одобрив некоторые из них — в том числе и помощь Украине. Рассмотрение минимального налога хотели отложить на другой день. Однако другие лидеры ЕС не согласились с этим, что заставило Польшу снять вето, пишет издание.

«Решение по макрофину, по нашей информации, уже окончательно разблокировано и будет положительным для Украины», — написал также в Facebook советник главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Ранее указанный пакет блокировала Венгрия, однако ее вето удалось преодолеть.

