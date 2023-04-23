Польша раскритиковала позицию Германии относительно вступления Украины в НАТО 23 апреля, 15:29 Флаг НАТО и стран-членов Североатлантического союза (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик критически отреагировал на позицию главы Минобороны Германии относительно вступления Украины в НАТО.



Об этом сообщает PAP.



«Если бы Германия не считала так, как сейчас, не пыталась затормозить вступление Украины в Североатлантический альянс, если бы много лет назад в Мюнхене Украина получила приглашение в Альянс, то сегодня в Украине не было бы войны» — заявил Вавжик.

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Он критически отнесся к словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который говорил, что «двери НАТО приоткрыты для Украины», а вопрос вступления страны в Альянс «надо решать на холодную голову».

«Вопрос в том, когда придет время для этой „холодной головы“. Через 5, 10 или 30 лет после окончания войны?» — отреагировал Петр Вавжик.

Чиновник подчеркнул, что Польша поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС.

В ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что нет «никакого объективного барьера» для приглашения Украины в НАТО, а гарантии безопасности нужны уже сейчас. Сам Столтенберг сказал, что место Украины в НАТО «по праву».

Согласно опросу IRI, по состоянию на март вступление Украины в НАТО поддерживают 82% украинцев — это близкий к рекорду уровень.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина — НАТО заявил, что Киев категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите в Вильнюсе.