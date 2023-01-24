Польша будет просить у ЕС компенсацию стоимости танков Leopard 2, которые она хочет отправить Украине
Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет просить у ЕС компенсацию стоимости танков Leopard 2, которые она хочет отправить Украине.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы подадим заявку на возмещение в Европейский Союз, это будет еще один тест доброй воли», — сказал он.
Моравецкий раскритиковал Германию за ее отношение к Украине.
«Немцы затягивают, увертываются, действуют непонятно как. Мы очень четко видим, что они не хотят помогать Украине, которая в большей степени обороняется», — сказал премьер-министр.
По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.
Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.
23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.