Польша будет просить у ЕС компенсацию стоимости танков Leopard 2, которые она хочет отправить Украине

24 января, 14:40
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет просить у ЕС компенсацию стоимости танков Leopard 2, которые она хочет отправить Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы подадим заявку на возмещение в Европейский Союз, это будет еще один тест доброй воли», — сказал он.

Моравецкий раскритиковал Германию за ее отношение к Украине.

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«Немцы затягивают, увертываются, действуют непонятно как. Мы очень четко видим, что они не хотят помогать Украине, которая в большей степени обороняется», — сказал премьер-министр.

NV
Фото: NV

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.

https://www.youtube.com/watch?v=BrovW1YMkrY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Польша Танки Война России против Украины танки Leopard

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