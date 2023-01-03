Польша просит ООН вмешаться в вопрос с репарациями от Германии 3 января, 13:31 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Правительство Польши просит у ООН помощи для получения военных репараций от Германии.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио, сообщает PAP.

«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», — заявил он.

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Мулярчик уточнил, что таким образом польская сторона хочет создать платформу для диалога.

20 декабря уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Польша обратилась в Совет Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации.

В ноябре 2022 года Польша направила в 50 стран Европейского союза, НАТО и Совета Европы ноты с разъяснением причин и оснований требования от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

14 сентября Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить возмещение. Речь идет о сумме более 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).