Польша просит ООН вмешаться в вопрос с репарациями от Германии
Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)
Правительство Польши просит у ООН помощи для получения военных репараций от Германии.
Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио, сообщает PAP.
«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», — заявил он.
Мулярчик уточнил, что таким образом польская сторона хочет создать платформу для диалога.
20 декабря уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Польша обратилась в Совет Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации.
В ноябре 2022 года Польша направила в 50 стран Европейского союза, НАТО и Совета Европы ноты с разъяснением причин и оснований требования от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
14 сентября Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить возмещение. Речь идет о сумме более 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).