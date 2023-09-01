Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы

1 сентября, 23:49
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Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Флаг Польши (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польская сторона проанализирует информацию о якобы нарушении ее военным вертолетом воздушного пространства Беларуси, но относится к ней с большой осторожностью.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает Polsat News.

«Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью. Это службы, которые являются прямым продолжением режима Лукашенко», — сказал он.

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Он допустил, что заявление может быть провокацией Минска, «что было бы вполне естественно» на фоне грядущих парламентских выборов в Польше.

«В белорусских СМИ регулярно можно прочитать статьи о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, там много подобной ерунды», — добавил дипломат.

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Пограничный комитет Беларуси утверждает, что польский военный вертолет Ми-24 сегодня, 1 сентября, якобы нарушил белорусскую границу.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик.

Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В то же время Министерство обороны Беларуси отрицает заявление польской стороны о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Беларусь Вертолет

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