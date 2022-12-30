Польша продолжит помогать Украине в следующем году, 2023-й будет годом победы и мира — Моравецкий

30 декабря, 22:10
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Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна продолжит помогать Украине и в 2023 году.

«Конец года не является концом польской помощи для Украины. Мы все надеемся, что 2023 год будет годом победы и мира», — написал Моравецкий в Twitter.

Таким образом Моравецкий прокомментировал пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с благодарностью для польского правительства и польского народа за передачу Украине очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink.

Видео дня

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1608847274653933571

Ранее спикер парламента Польши Пьотр Мюллер заявил, что Варшава не считает возможным возврат к довоенным отношениям с Россией.

https://www.youtube.com/embed/vfIgnbYql2c
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Помощь Матеуш Моравецкий

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