Польша продолжает поставлять Украине оружие — спикер правительства 21 сентября, 12:43 Пётр Мюллер (Фото:Twitter/Piotr Müller)

Представитель польского правительства Петр Мюллер, комментируя заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении передачи оружия Украине, заявил, что его страна все еще поставляет оружие и боеприпасы, но исключительно по существующим контрактам.

Об этом сообщает агентство PAP.

«В контексте вопросов по поставкам вооружений хочу сообщить, что Польша осуществляет только предварительно согласованные поставки боеприпасов и вооружения. Это касается и тех, которые вытекают из подписанных контрактов с Украиной. Это, среди прочего, крупнейший зарубежный Контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года — на поставку пушки-гаубицы Краб», — сказал спикер.

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Он также добавил, что в Польше до сих пор работает хаб международной помощи для Украины.

Мюллер также отметил, якобы с украинской стороны «появился ряд совершенно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов».

«Польша не приемлет такого типа неоправданных действий», — подчеркнул он.

Представитель польского правительства также напомнил, что в первые месяцы российского полномасштабного вторжения в Украину Польша предоставила танки, бронемашины, самолеты и боеприпасы для защиты Украины, которые были необходимы, чтобы остановить нападение России.

«В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отражать нападение России», — отметил Мюллер.

Ранее Моравецкий заявил, что его страна сейчас не передает оружие Киеву, поскольку сама проводит модернизацию своей армии.

Конфликт из-за запрета на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина будет «эскалировать конфликт».