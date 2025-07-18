Польша призвала своих граждан избегать поездок в Россию

Сикорский заявлял, что Россия сама решила, что она враг Запада, напав на Украину (Фото: Karolina Grabowska / Pixabay)

«Министерство иностранных дел не рекомендует путешествовать в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши Россией государством, которое не является дружественным», — говорится в сообщении МИД Польши в соцсети Х за 18 июля.

Польское министерство добавляет, что ввиду сокращения численности консульского персонала Польши в России, возможность оказания помощи польским гражданам является ограниченной

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сама решила, что она враг Запада, напав на Украину.

12 мая Сикорский заявил о намерении закрыть консульство страны-агрессора России в Кракове.

Это решение связано с информацией о причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы Marywilska.

Масштабный пожар в ТЦ Marywilska, который был одним из крупнейших в Варшаве, вспыхнул 12 мая 2024 года. Огонь удалось потушить только на следующий день. Поскольку пожар был очень быстрым и интенсивным, появились предположения, что причиной стал поджог.

11 мая 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что крупный пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве вызвал поджог по заказу российских спецслужб. Некоторые злоумышленники уже задержаны, других — разыскивают.