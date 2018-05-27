Польша призвала генсека НАТО вмешаться в "языковой" спор Украины и Венгрии

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что спор между Украиной и Венгрией можно решить при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Из-за реформы образования в Украине Будапешт блокирует интеграцию Киева в евроатлантическое пространство безопасности. В частности, силами венгерской делегации трижды заблокировано проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

"Думаю, что это - спор в кругу семьи. Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет всякие сомнения. Возможно, целесообразно было бы включить третью сторону, которая поможет, например, генсека НАТО. Думаю, у него есть определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", - заявил он во время Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, передает Укринформ.

По его словам, он намерен поднять этот вопрос во время встречи 29 мая с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Напомним, что Венгрия обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с требованием пересмотреть политику в отношении Украины из-за "провала реформ".

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Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.