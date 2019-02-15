Польша пригрозила Израилю дипскандалом из-за слов Нетаньяху о поляках и Холокосте
Президент Польши Анджей Дуда резко отреагировал на обнародованные в СМИ слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.
В своем Twitter Дуда написал, что "если заявление
Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ", то он готов отменить проведение
в Иерусалиме саммита Вышеградской четверки и организовать его в своей польской резиденции
- замке в городе Висла.
"Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности", - подчеркнул Дуда.
Встреча лидеров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) должна состояться 19 февраля в Иерусалиме.
Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Нетаньяху в общении с журналистами на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве якобы упомянул о том, что "поляки сотрудничали с нацистами".
Таким образом, он прокомментировал принятый в Польше спорный закон, приведший к разногласиям в отношениях Польши с Израилем и Украиной. Закон вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение утверждений о вине польского народа или государства в преступлениях нацистской Германии.