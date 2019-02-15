Польша пригрозила Израилю дипскандалом из-за слов Нетаньяху о поляках и Холокосте Сегодня, 10:04 247 Цей матеріал також доступний українською EPA Президент Польши Анджей Дуда EPA

Президент Польши Анджей Дуда резко отреагировал на обнародованные в СМИ слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.

В своем Twitter Дуда написал, что "если заявление Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ", то он готов отменить проведение в Иерусалиме саммита Вышеградской четверки и организовать его в своей польской резиденции - замке в городе Висла.



"Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности", - подчеркнул Дуда.

Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP „Zameczek” w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14 февраля 2019 г.

Встреча лидеров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) должна состояться 19 февраля в Иерусалиме.

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Нетаньяху в общении с журналистами на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве якобы упомянул о том, что "поляки сотрудничали с нацистами".

Таким образом, он прокомментировал принятый в Польше спорный закон, приведший к разногласиям в отношениях Польши с Израилем и Украиной. Закон вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение утверждений о вине польского народа или государства в преступлениях нацистской Германии.