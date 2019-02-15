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Польша пригрозила Израилю дипскандалом из-за слов Нетаньяху о поляках и Холокосте

Сегодня, 10:04
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EPA

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда резко отреагировал на обнародованные в СМИ слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.

В своем Twitter Дуда написал, что "если заявление Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ", то он готов отменить проведение в Иерусалиме саммита Вышеградской четверки и организовать его в своей польской резиденции - замке в городе Висла.

"Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности", - подчеркнул Дуда.

Встреча лидеров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) должна состояться 19 февраля в Иерусалиме.

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что Нетаньяху в общении с журналистами на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве якобы упомянул о том, что "поляки сотрудничали с нацистами".

Таким образом, он прокомментировал принятый в Польше спорный закон, приведший к разногласиям в отношениях Польши с Израилем и Украиной. Закон вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение утверждений о вине польского народа или государства в преступлениях нацистской Германии.

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