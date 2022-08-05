Польша передала Украине два рефрижератора MAN для возвращения тел погибших защитников

5 августа, 11:39
Польша передала Украине рефрижераторы MAN (Фото:Coen Fourdraine/www.flickr.com)

Польша передала Украине рефрижераторы MAN (Фото:Coen Fourdraine/www.flickr.com)

Польша предоставила два специализированных автомобиля (рефрижераторы) MAN для выполнения задач по перевозке и возвращению погибших украинских военных.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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По его словам, для выполнения таких задач в Украине не хватает специализированных автомобилей.

Минреинтеграции в лице вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук обратилось за помощью к правительству Польши.

Автомобили будут переданы для работы формирований в Днепропетровской и Запорожской областях.

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«Благодарю всех, кто присоединился к решению этой проблемы. С уверенностью могу сказать, что благодаря предоставленной технике мы сможем оперативнее работать в этом направлении. Мы обязательно вернем тела всех погибших бойцов домой», - сказал Котенко.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Война России против Украины

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