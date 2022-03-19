Польша предлагает создать план Маршалла-2 для восстановления Украины 19 марта, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Поврежденный в результате российских обстрелов жилой дом в Киеве, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS / МЫКОЛА ТЫМЧЕНКО)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что необходимо создать план восстановления Украины, в который должны быть вовлечены самые богатые страны Европы. Моравецкий обещает поднять этот вопрос на следующем заседании Совета Европы.

«Сегодня в Украине есть страх, связанный с мужеством воинов, которые борются и надеждой всего народа и общества на восстановление суверенного государства после войны. Эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, этот реальный фундамент — „План Маршала“ № 2 для Украины», — цитирует Моравецкого WNP.pl.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил польского премьера за такую инициативу.

«План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры — это война РФ против Украины. Премьер Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша — искренний друг Украины», — написал Подоляк в Twitter.

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